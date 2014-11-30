Посол: тепло Майдану переконало канадців, що українському народу треба допомагати

Посол Канади в Україні Роман Ващук стверджує, в Канаді відчули тепло Майдану та готові продовжувати підтримувати Україну в боротьбі за краще майбутнє.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час свого виступу на Майдані Незалежності з нагоди річниці побиття "Беркутом" студентів.

"Ми відчули - канадці всіх різних походжень у нашій багатокультурній країні - відчули те тепло, тепло ваших душ, що ви тут в будь-яких погодних умовах вистояли", - сказав Ващук, наголосивши, що тепло Майдану "зігріло і канадців, переконавши, що таким переконливим людям, такому народу треба допомагати".

Читайте також"Ніч пам'яті" на Майдані: річниця жорстокого побиття студентів "Беркутом" (онлайн-трансляція)Ващук нагадав, що вчора з Канади прилетів літак з нелетальною військовою допомогою, та завірив, що Канада буде продовжувати допомагати Україні. "Все це задля того, щоби підтримати народ, який воює за своє майбутнє, за майбутнє Європи, за майбутнє стандартів прав людини у світі", - зазначив Ващук.