УНІАН та ТСН покажуть цикл фільмів про Революцію Гідності

Шість програм, шість дискусій учасників подій. Їхні спогади і проблеми тепер. З наступного тижня в ефірі - спеціальний розділ проекту "Схід+Захід".

Від непідписання угоди про асоціацію - до трагічної, але все ж таки перемоги людей в Революції Гідності. Низка круглих столів "Схід+Захід" відтворює ті події, викриває таємне і закликає до справедливості. Активісти Євромайдану згадують, що поштовхом до громадянського обурення стало не стільки закриття владою дверей до Європи, скільки розгін студентів.

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Саме грубість і підступність штурму Євромайдану в ніч на 30 листопада - привід до нових версій навіть рік потому. Досі не сказано в судах, хто ж віддав остаточний наказ, не покараного жодного пересічного "беркутівця", який піднімав палицю над головами студентів.

Розстріл Майдану - те, що досі важко усвідомити. Вже скоро рік, а винні не покарані. Підозрюваний у співучасті в масових розстрілах на Інститутській екс-командир роти "Беркута" Садівник зник. До суду дійшли лише дві справи по смерті Героїв Небесної Сотні. А основні підозрювані оголошені в розшук, але не в міжнародний.

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