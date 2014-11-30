Президент з дружиною помолилися у Михайлівському соборі у "Ніч пам'яті"

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

”Не міг не прийти зранку з дружиною до Михайлівського собору. Рік тому, після того як спецпризначенці били та вбивали мирних студентів на Майдані, цей храм став першим прихистком для постраждалих, а згодом і одним з головних центрів та символом Революції Гідності. Ці події назавжди викарбувалися в моєму серці”, - сказав президент після спільної молитви у Михайлівському соборі.

Акція ”Ніч пам`яті”, яка проходила в ніч з 29 на 30 листопада на Майдані Незалежності біля Монументу Незалежності була присвячена річниці розгону студентського Євромайдану та організована Нічною Вартою Майдану та Агентством Іміджу України.

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Протягом всієї ночі на сцені під стелою виступали відомі українці з усього світу, представники духовенства, іноземні дипломати, діячі культури, журналісти, громадські діячі та студенти - свідки тієї страшної ночі. Акція завершилася спільною ранковою молитвою у Михайлівському Золотоверхому соборі.