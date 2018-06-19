У Москві затримали акторів «Teaтру.doc», які вийшли на акцію в підтримку Сенцова (відео)

Затриманих тримали у відділку кілька годин, склали протоколи за статтею про порушення порядку проведення акції та відпустили.

У центі Москви 18 червня затримали акторів «Teaтра.doc» Марію Чупринську і Григорія Гандлевського, художницю Алісу Сафіну та активістку Наталію Савоськіну, які роздавали іноземцям листівки в підтримку незаконно засудженого в Росії українця Олега Сенцова.

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Як повідомляє «Новая газета», листівки були написані англійською, іспанською та російською мовами. Не всі іноземці розуміли, чого від них хочуть активісти. Деякі заявляли, що не хотіли б змішувати політику та спорт. Тим не менш, чимало іноземців знялися та прочитали листівки на підтримку режисера.

Акція тривала близько години. Незабаром активістів затримали і доставили до відділку поліції «Китай-город»

За інформацією «ОВД-Инфо», на затриманих склали протоколи за статтею про порушення порядку проведення акції (ч. 5 ст. 20.2 КоАП). До 20:36 18 червня всіх затриманих відпустили.

Як повідомляв УНІАН, співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові.

Російський суд у серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення. Сенцов міститься в колонії в місті Лабитнангі на Ямалі. 14 травня він почав голодування з вимогою до Кремля звільнити всіх українських політв'язнів. Його голодування триває вже понад місяць.