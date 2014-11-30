Завтра депутати на зустрічі обговорять скасування недоторканності

21:02, 30 листопада 2014
Політика
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У понеділок у Києві депутати Верховної Ради проведуть зустріч для обговорення закону про скасування депутатської недоторканності.

Депутаты обсудят детали отмены неприкосновенности \ Фото УНИАН

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав депутат від "Самопомочі" Єгор Соболєв. "Мета зустрічі - домовитися про деталі, що саме має бути написано в законі про скасування депутатської недоторканності. Так, щоб ми подали єдиний закон, що різко підвищить шанси на його швидкого прийняття", - зазначив депутат.

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Він додав, що зустріч буде проходити у відкритому форматі.

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