Завтра депутати на зустрічі обговорять скасування недоторканності
21:02, 30 листопада 2014Політика
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У понеділок у Києві депутати Верховної Ради проведуть зустріч для обговорення закону про скасування депутатської недоторканності.
Депутати обговорять деталі скасування недоторканності \ Фото УНІАН
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав депутат від "Самопомочі" Єгор Соболєв. "Мета зустрічі - домовитися про деталі, що саме має бути написано в законі про скасування депутатської недоторканності. Так, щоб ми подали єдиний закон, що різко підвищить шанси на його швидкого прийняття", - зазначив депутат.
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Він додав, що зустріч буде проходити у відкритому форматі.
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