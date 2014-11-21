У коаліційній угоді прописаний імпічмент президента і скасування депутатської недоторканності

Про це заявив обраний депутат від «Народного фронту» Леонід Ємець у п’ятницю, 21 листопада, коментуючи узгодження тексту коаліційної угоди, повідомили УНІАН у прес-службі “Народний фронт”.

«Депутати нового парламенту уже без комуністів та регіоналів реалізовуватимуть положення документу, які мають вирішити питання, котрі наразі є найбільш актуальними для Української держави. Це – підвищення обороноздатності держави, економічний розвиток, судова реформа», – наголосив Ємець.

За його словами, робоча група, яка працювала над узгодженням тексту коаліційної угоди, продемонструвала, що демократичні сили готові й можуть працювати спільно, а у дискусіях здатні не лише висловлювати свою позицію, а й чути одне одного.

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«Це дає надію на те, що положення коаліційної угоди буде реалізовано в максимально стислі терміни», – резюмував депутат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 12.30 у Верховній Раді України, у конференц-залі, відбудеться презентація коаліційної угоди за участю лідерів політичних партій-переможців парламентських виборів.

Нагадаємо, сьогодні, близько другої години ночі, представники п'яти політсил «Блоку Петра Порошенка», «Народного фронту», «Самопомочі», Радикальної партії Олега Ляшка та «Батьківщини» парафували текст коаліційної угоди.

"Маємо надію, що назавтра суспільство отримає повну презентацію цього документа і ми безумовно його підпишемо 27 листопада, коли відкриється перше засідання Верховної Ради 8-го скликання", - сказав представник БПП Віталій Ковальчук.