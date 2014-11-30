Порошенко: Путін мені не погрожував
21:49, 30 листопада 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко спростував інформацію про те, що президент Росії Володимир Путін нібито погрожував йому в ході телефонної розмови.
Порошенко спростував інформацію про те, що Путін йому погрожував \ УНІАН
Про це Порошенко заявив в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD, передає "Українська правда". Петро Порошенко заявив, що від Володимира Путіна не звучало жодних погроз у зв'язку з планами України вступити в НАТО.
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Разом з тим Петро Порошенко заявив, що в питаннях розвитку країни та визначення її зовнішньополітичного курсу не дозволить нікому тиснути ззовні і в першу чергу буде прислухатися до думки українського народу.
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