Порошенко: Путін мені не погрожував

Про це Порошенко заявив в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD, передає "Українська правда". Петро Порошенко заявив, що від Володимира Путіна не звучало жодних погроз у зв'язку з планами України вступити в НАТО.

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Разом з тим Петро Порошенко заявив, що в питаннях розвитку країни та визначення її зовнішньополітичного курсу не дозволить нікому тиснути ззовні і в першу чергу буде прислухатися до думки українського народу.