МЗС Німеччини виділить 500 тис. євро допомоги вимушеним переселенцям в Україні

Про це повідомив на прес-конференції в Києві координатор гуманітарних програм Спілки самаритян Німеччини Міхаель Шнац, передає кореспондент УНІАН.

Зокрема, в рамках співпраці з громадською благодійною Спілкою самаритян України реалізується даний проект допомоги вимушеним переселенцям на зимовий період.

«Ми впроваджуємо проект допомоги внутрішнім переселенцям, сума якого становить 500 тис євро. В рамках цього проекту буде надано допомогу 12 тис. переселенцям, вже роздано 1000 комплектів зимового одягу і для 500 осіб передбачається оренда житла на зиму», - повідомив Шнац.

Проект передбачає надання допомоги у вигляді щомісячних продуктових наборів для 4500 осіб, закупівлю зимового одягу для однієї тисячі осіб, оренди придатного для проживання приміщення в зимовий період для 500 осіб, а також допомогу у наданні первинної медичної допомоги.

«Наша співпраця триває, і наступною акцією стане збір коштів для організації заходу до Дня Святого Миколая, вже підготовлено 5400 подарунків для дітей», - зазначив координатор, додавши, що німецька благодійна організація має намір і далі продовжувати співпрацю з українською стороною.

В ході прес-конференції Шнац урочисто передав виконавчому директору Київського об`єднання Спілки самаритян України Світлані Левковській чек на 50 тисяч євро, з яких 30 тис євро будуть передані дітям-сиротам з Будинку дитини міста Ворзель (Київська обл.), а інша сума є першим траншем допомоги внутрішнім переселенцям.

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Він також нагадав, що раніше самаритяни Німеччини, Данії, Польщі, Латвії та інших країн зібрали 30 тис євро на реабілітацію постраждалих в ході акцій протесту учасників Єромайдану.

Спілка самаритян Німеччини налічує 1,2 млн осіб.

Як повідомляв УНІАН, загальна кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні становить понад 498,3 тис. осіб, у тому числі 129,4 тис. дітей більше 106 тис. інвалідів та осіб похилого віку.

За даними ООН, у зоні бойових дій на сході України залишаються близько 5,2 млн осіб.

Станом на 25 листопада, за даними ООН, в результаті конфлікту на сході України загинули 4,36 тис. осіб, ще понад 10 тис. осіб були поранені.

Довідка УНІАН. Спілка самаритян України Київське об`єднання створено з ініціативи Спілки робітничих самаритян міста Мюнхен (Німеччина) як недержавна незалежна громадська благодійна організація.

Спілка самаритян України (Київ) була створена у квітні 1993 року, основна мета якої надання допомоги у сфері охорони здоров`я і соціального захисту населення.

Самаритянські громади в Європі є економічно незалежними організаціями, які фінансуються за рахунок членських внесків, пожертвувань, субсидій та відшкодувань за надані послуги з фондів медичного і соціального страхування.