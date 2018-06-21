США закликали Київ не забути скасувати скандальну поправку до закону про Антикорупційний суд

У Держдепі зауважили, що український Антикорупційний суд має розглядати всі справи своєї юрисдикції.

Сполучені Штати вітають схвалення Верховної Радою закону про Антикорупційний суд і нагадують про необхідність внесення змін до цього закону щодо апеляційного розгляду корупційних справ.

Читайте такожВР розгляне зняття недоторканності з нардепа Пономарьова та утворення Антикорупційного суду (наживо)

«З цим кроком Україна зробила важливий крок у напрямку досягнення європейського майбутнього, якого вимагали люди під час Революції гідності», – йдеться у заяві речниці департаменту Гезер Науерт, передає Радіо Свобода.

Вона зауважила, що США також вітають заяву директора Міжнародного валютного фонду щодо необхідності внесення змін до закону, щоб Антикорупційний суд зміг розглядати всі справи своєї юрисдикції.

«Ці кроки забезпечать спроможність суду зменшити корупцію, яка загрожує національній безпеці, процвітанню та демократичному розвитку України», – додала представниця Держдепартаменту США.