Порошенко і голова МВФ погодилися, що скандальна норма у законі про ВАС має бути змінена

"Зараз важливо, аби парламент швидко схвалив президентський законопроект для формального створення суду", - йдеться у заяві МВФ.

Прийняття Верховною Радою України Закону про Вищий антикорупційний суд є суттєвим кроком у боротьбі з корупцією, проте важливо невідкладно прийняти наданий президентом Петром Порошенко допоміжний закон для фактичного створення суду і повернути вимоги про розгляд цим судом всіх віднесених до його юрисдикції справ.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард за результатами її переговорів з главою української держави.

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«Я дуже обнадіяна прийняттям українським парламентом Закону про Вищий антикорупційний суд, що є суттєвим кроком вперед у боротьбі влади з корупцією. Новий закон прокладає шлях до незалежного та сильного антикорупційного суду, який спільно з існуючими інституціями (Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура) долучиться до забезпечення відповідальності та справедливості, що їх вимагає народ України від своїх чиновників», - йдеться в заяві.

Лагард висловила вдячність президенту за його лідерство, що уможливило ухвалення закону, і привітала наміри Порошенко організувати роботу суду до кінця року.

«Ми погодилися, що нині парламенту дуже важливо невідкладно прийняти допоміжний закон, поданий президентом, для фактичного створення суду. Не менш важливими є зміни для відновлення підтриманих в першому читанні вимог щодо розгляду Вищим антикорупційним судом всіх віднесених до його юрисдикції справ, зокрема тих, що являють собою всі нові апеляції щодо відповідних рішень, винесених судами першої інстанції», - наголошується у заяві.

Також Лагард повідомила про домовленість з Порошенком і надалі тісно співпрацювати, як і з урядом, для своєчасної імплементації цих та інших передумов – передусім стосовно цін на газ та бюджету, - що є критично важливим для завершення поточного перегляду програми за підтримки МВФ.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 7 червня ухвалила президентський закон про Вищий антикорупційний суд. Президент України Петро Порошенко підписав закон 11 червня.

Законом встановлюється, що суд є постійно діючим вищим спеціалізованим судом у системі судоустрою України. 14 червня закон набув чинності.

Згідно із законом, апеляційні скарги на рішення судів першої інстанції у справах, переданих НАБУ і САП до моменту створення Вищого антикорупційного суду, оскаржуватимуться не в Апеляційній палаті ВАС, а в апеляційних судах загальної юрисдикції.

19 червня нардепи відмовилися включити до порядку денного законопроект про створення Антикорупційного суду.

Довідка УНІАН. Поточна програма України та МВФ обсягом 17,5 млрд дол., з яких наша країна отримала 8,7 млрд дол., добігає кінця навесні 2019 року. У 2018 році Національний банк і Міністерство фінансів розраховують в межах цієї програми отримати 1,9 млрд дол.

Окрім ухвалення антикорупційного законодавства, для продовження співпраці з Фондом уряду потрібно привести ціни на газ до імпортного паритету і забезпечити механізм їх автоматичного регулювання зі зміною цінової кон'юнктури, а також зробити відповідні коригування для збалансування бюджету поточного року.