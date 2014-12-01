Розгляд апеляції на арешт генерала Генштабу Назарова перенесено на 9 грудня

14:59, 01 грудня 2014
Політика
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Апеляційний суд Києва переніс на 9 грудня розгляд апеляції на арешт заступника начальника Генштабу Віктора Назарова, підозрюваного у службовій халатності, яка призвела до аварії літака Іл-76 в Луганську.

REUTERS

У суді пояснили, що таке рішення прийнято у зв'язку з тим, що з Печерського районного суду Києва не надійшли матеріали справи.

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Наступне судове засідання має відбутися о 10.00 у вівторок, 9 грудня.

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада Печерський районний судКиєва частково задовольнив клопотання Генеральної прокуратури, обравши для Віктора Назарова запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком 2 місяці з можливістю внесення застави в розмірі 365 тис. 400 грн.

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