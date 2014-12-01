На президентських виборах в Уругваї переміг кандидат від лівих сил

Згідно з офіційними результатами ЦВК країни, після опрацювання майже 98% бюлетенів кандидат від лівих сил Васкез добув перемогу в другому турі президентських виборів, що відбулися в неділю, повідомляє Радіо Свобода.

У Васкеза 53,4% голосів, а його суперни – висуванець від правої Національної партії (Blanco), син колишнього глави держави 41-річний Луїс Лакалле Поу має 41,3% голосів електорату.

Читайте такожЗМІ: Президента Уругваю висунули на Нобелівську премію миру за легалізацію марихуаниТабаре Васкез 2004 року забезпечив історичну перемогу правлячої лівої коаліції «Широкий фронт», якій вдалося витіснити традиційні праві політичні сили країни – партію «Колорадо» і Національну партію (Blanco). Крім того, Васкез закінчив свій перший президентський термін з рейтингом підтримки 70%.

Згідно з соціологічними опитуваннями, Васкез, який керував країною з 2005 по 2010 роки, має шанси стати успішнішим за свого наступника, нинішнього президента Уругваю Хосе Муджіка.