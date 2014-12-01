ЗМІ: Останній "гумконвой" з Росії перевозив снаряди

Після прибуття 30 листопада "гумконвою" в Донецьк вантажники розпочали розвантаження снарядів, повідомляє ОстроВ з посиланням на джерело.

"Вчора в Донецьку (30 листопада - ред.) ми розвантажували три вантажівки з гумконвою. Вони були заповнені снарядами. За роботу кожному з хлопців заплатили по 460 доларів", - сказав "ОстроВу" вантажник, який отримав гроші.

Читайте такожЗа три місяці майже 1 тисяча вантажівок з "гумконвоя" РФ перетнули кордон УкраїниРаніше в ОБСЄ заявили, що черговий російський "гумконвой", який розвантажився на території України 30 листопада, крім вантажівок, містив 18 бензовозів і чотири "супроводжувальні транспортні засоби".

Сьогодні в РНБО відзначили зростання інтенсивності використання артилерії з боку бойовиків.

Як повідомлялося раніше, черговий російський так званий "гуманітарний конвой" нібито для жителів Донбасу прибув на державний кордон України.

За інформацією заступника начальника Національного центру управління в кризових ситуаціях МНС Росії Олега Воронова, колона з понад 100 машин розділилася на дві частини. Понад 40 автомобілів прибули на пункт пропуску Донецьк і більше 60 - на пункт пропуску Матвєєв Курган в Ростовській області, де почалося "митне оформлення вантажів".