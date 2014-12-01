Саакашвілі заявив, що відмовився від посади віце-прем'єра України
19:39, 01 грудня 2014Політика
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За словами екс-президента, він не готовий розлучатися з громадянством Грузії заради посади.
Саакашвілі: "Думаю, я належу моїй Грузії" / Фото УНІАН
Екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі відмовився зайняти посаду віце-прем'єра України. Про це повідомляє Грузія.Online з посиланням на Rustavi2.
Як заявив Михайло Саакашвілі, він відмовився від посади лише заради Грузії. За його словами, він не готовий розлучатися з громадянством Грузії заради посади.
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"Моїм пріоритетом є моя країна - Грузія, тільки тому я не погодився на цю пропозицію. Думаю, я належу моїй Грузії", - заявив екс-президент.
При цьому він підтвердив, що колишній міністр охорони здоров'я Грузії Олександр Квіташвілі отримав пропозицію зайняти посаду глави МОЗ України.
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