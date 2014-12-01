Саакашвілі заявив, що відмовився від посади віце-прем'єра України

Екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі відмовився зайняти посаду віце-прем'єра України. Про це повідомляє Грузія.Online з посиланням на Rustavi2.

Як заявив Михайло Саакашвілі, він відмовився від посади лише заради Грузії. За його словами, він не готовий розлучатися з громадянством Грузії заради посади.

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"Моїм пріоритетом є моя країна - Грузія, тільки тому я не погодився на цю пропозицію. Думаю, я належу моїй Грузії", - заявив екс-президент.

При цьому він підтвердив, що колишній міністр охорони здоров'я Грузії Олександр Квіташвілі отримав пропозицію зайняти посаду глави МОЗ України.