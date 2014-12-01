БПП визначив список кандидатів на посади в Кабмін: 3 із 7 міністрів є іноземцями - ЗМІ

17:16, 01 грудня 2014
Політика
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У списку троє кандидатів, які не є громадянами України.

Фото УНІАН

Блок Петра Порошенко визначив список своїх кандидатів на міністерські посади. Щойно цих кандидатів запропонували на засіданні фракції. Про це повідомляє Hromadske.TV із посиланням на джерело у БПП.

У списку троє кандидатів, які не є громадянами України.

Міністерство палива та енергетики – Володимир Демчишин;

міністерство охорони здоров'я – Олександр Квіташвілі (колишній міністр охорони здоров'я, праці та соціальних справ Грузії);

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мінекономіки – Айварас Абрамовичус (уроженець Вільнюса, партнер швецької інвестиційної компанії East Capital);

мінфін – Наталя Яресько (американка з українським корінням, співзасновниця компанії Horizon Capital);

міносвіти – Сергій Квіт;

перший віце-прем'єр – Геннадій Зубко;

міністерство соцполітики – Павло Розенко.

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