БПП визначив список кандидатів на посади в Кабмін: 3 із 7 міністрів є іноземцями - ЗМІ
У списку троє кандидатів, які не є громадянами України.
Блок Петра Порошенко визначив список своїх кандидатів на міністерські посади. Щойно цих кандидатів запропонували на засіданні фракції. Про це повідомляє Hromadske.TV із посиланням на джерело у БПП.
У списку троє кандидатів, які не є громадянами України.
Міністерство палива та енергетики – Володимир Демчишин;
міністерство охорони здоров'я – Олександр Квіташвілі (колишній міністр охорони здоров'я, праці та соціальних справ Грузії);
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мінекономіки – Айварас Абрамовичус (уроженець Вільнюса, партнер швецької інвестиційної компанії East Capital);
мінфін – Наталя Яресько (американка з українським корінням, співзасновниця компанії Horizon Capital);
міносвіти – Сергій Квіт;
перший віце-прем'єр – Геннадій Зубко;
міністерство соцполітики – Павло Розенко.