Переговорники від України та РФ домовилися про припинення вогню в районі Донецького аеропорту

Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

"Найбільша активність терористів проявлялась у Донецькому аеропорту. Наразі нам стало відомо, що у ході проведених перемовин керівників спільного центру України та Росії в районі Донецького аеропорту вогонь припинено", - йдеться у повідомленні.

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"На інших ділянках фронту бандити здійснювали обстріли населених пунктів Піски, Авдіївка, Петровське, Миколаївка, Новокалинове, Дебальцеве, Новобахмутівка, Артемове, Славне, Старий Айдар, Невельське та Майорськ. Задля придушення активно діючих вогневих позицій ворога та порятунку від обстрілів мирного населення українські артилеристи 8 разів наносили вогневі удари. Втрати серед терористів уточнюються", - додали у прес-центрі АТО.