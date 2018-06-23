Гройсман розповів, що означає реформа державної служби (відео)

За його словами, тепер на будівлю уряду треба дивитися не як на велику споруду за своїм розміром, а як на місце, куди можна прийти працювати заради держави.

Реформа державної служби, запроваджена урядом України, передбачає повне перезавантаження систем управління державою і зміну умов праці держслужбовців.

Читайте такожГройсман заявляє про підготовку корумпованими силовиками провокацій проти уряду

Про це сказав прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час зустрічі з учасниками проекту «Державотворець», повідомляє Урядовий портал. Його мета – організувати стажування молоді в Адміністрації президента, Секретаріаті Кабміну, міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади.

«Важливо, аби до державної служби приходили молоді досвідчені люди. Важливо, коли є можливість вступити до держслужби і зробити це конкурентно, - сказав Гройсман. - Ми проводимо реформу держслужби, а це повне перезавантаження держапарату. Нам треба змінити систему і умови праці в цій системі».

Глава уряду сказав, що перед державою сьогодні стоять безпрецедентні виклики, багато проблем, які потребують нових рішень, нових підходів. «І варіантів два – прийти у владу і змінювати країну. Або опустити руки і змінити країну проживання. Але ми знаємо: де б не були по світу, завжди будемо в гостях. Тільки в Україні будемо вдома. І сьогодні у нас є шанс змінити свою країну. Не всім випадає можливість бути причетним до змін», - додав Гройсман.

Він наголосив, що сьогодні треба дивитися на будівлю уряду не як на велику споруду за своїм розміром, а як на місце, куди можна прийти, принести добру і світлу енергію і працювати заради своєї держави.