Уряд обговорює останні резонансні події в Україні на терміновій нараді - Кириленко

Перед тим як відбути на нараду КМУ, віце-прем`єр Кириленко посварився з представниками "Опоблоку".

Віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко заявляє, що в уряді відбувається термінова нарада щодо останніх подій в країні.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

Після виступу він попросив дозволу покинути засідання Погоджувальної ради, оскільки має “відбути на термінову нараду КМУ, яка розпочалася о 12.00 годині, де обговорюватимуться, в тому числі, і всі останні резонансні події; потрібно обговорити і ухвалити необхідні рішення”.

Також виникла у Кириленка суперечка з представниками фракції “Опозиційний блок”, які під час його виступу намагалися вставити репліки про недолугість роботи уряду. Кириленко звернувся до цих депутатів, зазначивши: “Я прошу нестримуваних представників “Опозиційного блоку” не перебивати, в тому числі представників КМУ”.

“Ви вже керували до того, ваш президент взагалі в бігах. Ви не забувайте про це, перш, ніж учити когось, не забувайте про своє місце на політичній карті нашої країни”, - наголосив Кириленко.

Раніше прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що складе повноваження у випадку нестворення Антикорупційного суду.