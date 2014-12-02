"Кіборги" знищили майже 60 російських спецпризначенців та місцевих "організмів" - Бірюков

Про це він написав на своїй сторінці в Фейсбук.

"Оперативна по донецькому аеропорту, 20:56 понеділка: загалом, чутки про якийсь спецназ з Росії - не чутки. Прибуло кілька десятків якихось специфічних "космонавтів", які повели масу організмів на штурм. Загалом, якщо потім росіяни говоритимуть про нас, як про негостинну націю - не дивуйтеся. За даними перехоплення "Сепаррадіо" - 27 спецпризначенців вирушили сьогодні вранці додому, у затишних трунах", - написав він.

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Також, за даними Бірюкова, "близько 25-30 місцевих організмів теж закінчили свій життєвий шлях. Поранено двох польових командирів".