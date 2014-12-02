Кандидати-іноземці, які хочуть в Кабмін, подали документи на громадянство - ЗМІ
00:49, 02 грудня 2014Політика
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Іноземці, які претендують на посади в українському уряді, вже подали документи на отримання громадянства України.
Кандидати-іноземці, які хочуть в Кабмін, подали на громадянство / УНІАН
Про це повідомило джерело "Української правди" в Адміністрації президента.
Як відомо, на розгляд Верховної Ради у вівторок може бути внесений законопроект, який дозволить іноземцям обіймати посади в Кабінеті міністрів України.
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