Кандидати-іноземці, які хочуть в Кабмін, подали документи на громадянство - ЗМІ

Про це повідомило джерело "Української правди" в Адміністрації президента.

Як відомо, на розгляд Верховної Ради у вівторок може бути внесений законопроект, який дозволить іноземцям обіймати посади в Кабінеті міністрів України.

Міжнародні рекрутингові компанії відібрали для складу нового уряду 24 кандидатів.

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Зокрема, Міністерство охорони здоров'я може очолити громадянин Грузії Олександр Квіташвілі, Мінекономіки – громадянин Литви Айварас Абромавичус.

На посаду першого заступника міністра внутрішніх справ України претендує екс-глава поліції Грузії Ека Згуладзе.