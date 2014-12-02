На засіданні фракції БПП інші політсили назвали свої урядові кандидатури - ЗМІ
На засіданні фракції БПП у понеділок було названо кандидатів до Уряду від інших політичних сил.
Від "Народного фронту" Арсен Аваков претендує на Міністерство внутрішніх справ; Павло Петренко – на посаду голови Мінюсту, а Вячеслав Кириленко хоче очолити Мінкульт, повідомляє INSIDER з посиланням на одного з депутатів.
"Самопоміч" претендує на Міністерство аграрної політики, та пропонує призначити його головою Олександра Павленка.
"Батьківщина" зі свого боку хоче бачити Ігоря Шевченка на посаді очільника Мінекології.
Також зазначається, що питання віце-прем’єрства Ігоря Жданова досі дискутується, оскільки кандидатів всіх віце-прем’єрів, включно з першим, ще не визначили.
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"Народний фронт" офіційно свої кандидатури поки що не називав.
Співрозмовник з БПП також зазначив, що у вівторок відбудеться відкриття засідання ВР, а потім буде оголошено перерву, під час якої відбудеться рада коаліції, де і будуть представлені всі кандидати в Уряд.