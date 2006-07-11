Українська жінка не про те думає

Населення України становить 46,8 млн. чоловік і нестримно зменшується. Як зазначила на прес-конференції в УНІАН заступник голови Державного комітету статистики України Наталія Власенко, причиною цього є скорочення народжуваності. За її словами, сьогодні “жінка залучена до економічної діяльності”. Спочатку вона “робить кар’єру, а вже потім думає про народження дитини”.

Представник Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту Олексій Кляшторний, який взяв участь у прес-конференції нагадав, що навесні було затверджено концепцію демографічного розвитку. На його думку, розв’язання демографічної проблеми можливе “шляхом переходу до стандарту сім’ї з двома чи трьома дітьми.” Проте для цього, за словами Кляшторного, необхідно сприяти створенню привілейованих умов для жінки, наприклад, допомагати в працевлаштуванні після народження дитини.

Довідка УНІАН. 11 липня 2006 року – Всесвітній День народонаселення.