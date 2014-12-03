У Раді зареєстровано проект постанови про скасування амністії сепаратистам

Як повідомляє сайт Верховної Ради України, проект постанови про скасування рішення парламенту від 16 вересня про прийняття за основу та в цілому Закону "Про недопущення переслідування та покарання осіб-учасників подій на території Донецької та Луганської областей" зареєстровано 2 грудня під № 1168. Законодавча ініціатива належить народним депутатам Олександру Турчинову, Андрію Парубію та Сергію Пашинському.

Як зазначається в пояснювальній записці, з моменту підписання Мінських угод відбулося близько 3 тис. порушень режиму припинення вогню з боку груп бойовиків. Більше 100 українських солдатів і десятки мирних жителів були вбиті. Ситуація в зоні антитерористичної операції залишається напруженою і суттєвих змін не зазнала. Підтверджуються факти прибуття нових підрозділів російських військ в зону АТО.

Читайте такожТурчинов не підписав закон про амністію терористів«Крім того, 2 листопада на окремих територіях Донецької та Луганської областей, всупереч передбаченому Мінським протоколом від 5 вересня плану мирного врегулювання конфлікту в цих адміністративно-територіальних одиницях, сепаратистськими воєнізованими формуваннями за сприяння Російської Федерації було організовано проведення псевдовиборів», - наголошують автори проекту постанови.

«За такої ситуації вбачається за доцільне невідкладно переглянути рішення, що ухвалювалися Верховною Радою України для забезпечення реалізації Мінських угод з метою деескалації конфлікту на сході України», - резюмують представники фракції «Народний фронт».