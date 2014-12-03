У Раді зареєстровано проект постанови про скасування амністії сепаратистам
У фракції «Народний фронт» ініціюють скасування закону про амністію сепаратистів Донбасу, ухваленого відповідно до Мінських угод 16 вересня.
Як повідомляє сайт Верховної Ради України, проект постанови про скасування рішення парламенту від 16 вересня про прийняття за основу та в цілому Закону "Про недопущення переслідування та покарання осіб-учасників подій на території Донецької та Луганської областей" зареєстровано 2 грудня під № 1168. Законодавча ініціатива належить народним депутатам Олександру Турчинову, Андрію Парубію та Сергію Пашинському.
Як зазначається в пояснювальній записці, з моменту підписання Мінських угод відбулося близько 3 тис. порушень режиму припинення вогню з боку груп бойовиків. Більше 100 українських солдатів і десятки мирних жителів були вбиті. Ситуація в зоні антитерористичної операції залишається напруженою і суттєвих змін не зазнала. Підтверджуються факти прибуття нових підрозділів російських військ в зону АТО.
Читайте такожТурчинов не підписав закон про амністію терористів«Крім того, 2 листопада на окремих територіях Донецької та Луганської областей, всупереч передбаченому Мінським протоколом від 5 вересня плану мирного врегулювання конфлікту в цих адміністративно-територіальних одиницях, сепаратистськими воєнізованими формуваннями за сприяння Російської Федерації було організовано проведення псевдовиборів», - наголошують автори проекту постанови.
«За такої ситуації вбачається за доцільне невідкладно переглянути рішення, що ухвалювалися Верховною Радою України для забезпечення реалізації Мінських угод з метою деескалації конфлікту на сході України», - резюмують представники фракції «Народний фронт».