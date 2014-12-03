За корупцію з Держприкордонслужби звільнено 55 співробітників

Про це повідомили у відділі з питань взаємодії зі ЗМІ і зв'язків з громадськістю Держприкордонслужби.

Читайте такожУкраїну визнали більш корумпованою країною, ніж Росія - Transparency International

Як йдеться у повідомленні, загалом у 2014 році з метою виявлення корупційних та інших службових правопорушень, пов'язаних з участю посадових осіб Держприкордонслужби, підрозділами внутрішньої безпеки проведено понад 2,2 тис. перевірок.

За підсумками перевірок ініційовано понад 1,4 тис. службових розслідувань, в результаті яких притягнуто до дисциплінарної відповідальності 3 тис. 453 особи, прийнято рішення про переміщення на інші місця служби 89 осіб.

За вчинення корупційних правопорушень рішеннями судів визнано винними 10 військовослужбовців (2 притягнуто до адміністративної відповідальності, 8 - до кримінальної відповідальності), повідомили в Держприкордонслужбі.