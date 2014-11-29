Луценко розкритикував уряд Яценюка: "Хабарництво залишається питомою ознакою влади"

Підтримка Арсенія Яценюка на посаду прем`єр-міністра новообраними народними депутатами 27 листопада означала повагу до результатів народного волевиявлення і визнання його особистої кваліфікації.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав голова фракції «Блоку Петра Порошенка» Юрій Луценко.

У той же час, за його словами, «неможливо не визнати дві ключові проблеми попереднього Кабміну».

Читайте такожУ Кабміні працюватимуть четверо іноземців: віце-прем'єром можуть призначити грузина - ЗМІ

«По-перше, за 8 місяців він (Яценюк – УНІАН) так і не розпочав реформ. І посилання на війну не приймаються. Навпаки, у цей критичний час тільки радикальні реформи є шляхом до перемоги», - зазначив політик.

«Друга проблема - корупція. Сотні мільйонів і далі розкрадаються практично в кожному ресурсному міністерстві. Хабарництво залишається питомою ознакою влади», - наголосив Луценко.

Читайте такожЗбори коаліції перенесли голосування за склад Кабміну на 2 грудня

Голова політичної сили повідомив, що фракція «Блоку Петра Порошенка» сьогодні прийняла рішення про необхідність заслуховування кожного кандидата в міністри, «від яких будемо вимагати гарантій зламу корупційних схем та усунення корумпованих заступників».

«Це - не поза і не примха. Це - повернення політичної ваги українському парламенту», - підсумував Луценко.