Тимошенко їде до Брюсселя «зустрічати виклики»

Сьогодні прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО відбуде до Брюсселя для участі в засіданні Ради співробітництва Україна-ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, передбачається, що сьогодні український прем’єр візьме участь у конференції “Україна-ЄС: зустрічаючи спільні виклики”, а також зустрінеться з представниками європейського бізнесу - інвесторами української економіки.

Завтра, 11 березня, Ю.ТИМОШЕНКО візьме участь в засіданні Ради співробітництва Україна-ЄС, а також проведе двосторонню зустріч з Верховним представником ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Хав’єром СОЛАНОЮ.