Москаль: "У нас шифер і скло - такий же дефіцит, як у Києві алмази"

Про це в інтерв'ю журналу "Новое время" сказав голова Луганської обласної державної адміністрації (ОДА) Геннадій Москаль.

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"Там Сталінград просто: вибухи, аварії, потерпілі, убиті - кожен день. Не знаю, що нам потім з ним робити", - сказав Геннадій Москаль. "У нас війна. У нас загиблі та поранені серед мирного населення кожен день. У нас шифер і скло - такий же дефіцит, як у Києві алмази".

За словами голови ОДА, в даний час українські війська контролюють 12 аграрних районів, 3 великих міста: Сєвєродонецьк, Лисичанськ і Рубіжне. Бойовики - повністю 6 районів та частково 4, включаючи Луганськ і ще 11 міст. "Словом у них промисловість, урбанізовані міста, а у нас - все інше", - зазначив голова ОДА.

За словами Геннадія Москаля, "люди, які приїжджають з окупованих територій запитують, чи підтримаємо ми їх у разі повстання проти незаконної влади? Ми повинні їм дати таку гарантію".

Повний текст інтерв'ю Геннадія Москаля читайте у випуску журналу "Новое время" 5 грудня.