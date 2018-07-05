"Свідоцтво імпотенції правоохоронних органів": Найєм жорстко розкритикував законопроект про цензуру в інтернеті

Нардеп заявив, що не буде голосувати за даний законопроект, оскільки керівники всіх правоохоронних органів в тій чи іншій формі звинувачували журналістів та окремі ЗМІ у підриві національної безпеки .

Нардеп Мустафа Найєм жорстко розкритикував законопроект 6688, який розширює можливості для блокування інтернет-ресурсів.

Про це він написав у блозі на "Українській правді". "Я не буду голосувати за цей законопроект. Так, війна диктує свої правила і нам треба захищати свій інформаційний простір. Але цей закон не про захист національної безпеки. Цей закон – свідоцтво імпотенції правоохоронних органів. І у мене є залізний аргумент. За чотири роки війни керівники всіх без винятку правоохоронних органів в тій чи іншій формі неодноразово звинувачували журналістів та окремі ЗМІ у підриві національної безпеки і обороноздатності країни", - написав нардеп.

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Раніше Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони рекомендував парламенту прийняти в першому читанні проект закону про блокування сайтів.

Як повідомляв УНІАН, законопроект №6688 вносився до порядку денного сесії парламенту в липні 2017 року, але тоді депутатам не вистачило голосів для цього. 21 червня 2018 року законопроект №6688 був успішно внесений до порядку денного Верховної Ради для розгляду на поточній сесії.

Обговорюючи законопроект №6688 25 червня представники інтернет-спільноти України заявили, що прийняття такого закону спричинить ряд негативних наслідків, які суттєво вдарять за рівнем свободи в інтернеті, а також стане підставою для монополізації ринку надання послуг з доступу до Всесвітньої мережі.