За добу бойовики обстріляли українських військових більше 30 разів - штаб АТО
19:31, 04 грудня 2014Політика
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Протягом дня терористи здійснили 31 атаку по позиціях українських військовослужбовців.
REUTERS
Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.
Як зазначили у прес-центрі, терористи використовували ракетно-артилерійське озброєння, міномети та інші види зброї.
Також в зону ураження ворожої артилерії потрапили населені пункти: Кримське, Нижнє, Станиця Луганська, Сокольники, Старий Айдар, Вільхове, Щастя, Славне, Тоненьке, Новокалинове, Красногорівка, Авдіївка, Дебальцеве, Вуглегірськ, Орлово-Іванівка, Камишеваха, Новоласпа, Богданівка, Ольгинка, Новотроїцьке.
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На Маріупольському напрямку був обстріляний населений пункт Чермалик.
Своєю чергою артилерія сил АТО завдала 20 вогневих ударів.
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