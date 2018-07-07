Чиновники Південно-Західної залізниці розтратили 20 мільйонів при закупівлі неякісних запчастин

Трьом фігурантам кримінального провадження повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та службовій недбалості.

У Києві співробітники Служби безпеки України задокументували факт розтрати посадовцями регіональної філії «Південно-Західна залізниця» 20 млн грн під час закупівлі запчастин для рухомого складу.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, правоохоронці встановили, що чиновники закупили за завищеною вартістю комплектувальні до електровозів та прийняли на баланс запчастини, які, згідно з експертними дослідженнями, за своїм складом не відповідають державним стандартам якості.

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За висновками фахівців, використання неякісних запасних частин могло призвести до передчасного виходу їх з ладу та спричинити людські жертви, завдати багатомільйонні збитки на об’єктах критичної інфраструктури. Вся продукція вилучена, на неї накладено арешт.

Наразі трьом фігурантам кримінального провадження повідомлено про підозру в скоєнні правопорушень за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

Раніше повідомлялося, що НАБУ і САП завершили розслідування справи щодо проекту "Стіна". Посадовців та представників бізнесу підозрюють у корупційних зловживаннях, в результаті яких інтересам держави завдано збитків у розмірі понад 16,68 млн грн.