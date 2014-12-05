Стало відоме ім'я російського найманця, який підірвався під Маріуполем (фото)

Нагадаємо, в передмісті Маріуполя 1 грудня підірвалася на розтяжці група російських найманців, в результаті чого загинув десантник з Росії, і ще близько 15 бойовиків ростовських найманців отримали поранення. Про це повідомило мордовське інформагентство INFO-RM з посиланням на друзів загиблого російського найманця з позивним "Самурай", передає glavnoe.ua.

"Загін, в якому служив 22-річний Самурай, здійснював перехід з Донецька. "Самурай" йшов на чолі загону і не помітив розтяжку. "Після вибуху здетонував і гранатомет "Муха", який ніс уродженець Ічалківського району Мордовії. Молодий хлопець загинув на місці, ще 15 (інформація уточнюється) його товаришів по службі були поранені. Кому з бійців осколками відірвало руку", - наголошується в повідомленні.

За даними агентства, воювати проти українських військових найманець поїхав місяць тому через Ростов-на-Дону з групою з 15 осіб.

У групі "Російська православна армія" в соцмережі "ВКонтакте" також повідомляється про загибель "Самурая" - Григорія Сурайкина.

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Згідно з інформацією на особистій сторінці у "ВКонтакте", убитий найманець, родом з міста Саранськ, 1992 року народження, проходив строкову службу в 2010-2011 роках в 11-й окремій десантній штурмовій бригаді, в/ч 32364.

На сторінці багато фото Григорія Сурайкина зі зброєю в руках під час перебування на тимчасово підконтрольних російським бойовикам територіях Донбасу. Деякі фото супроводжуються текстом типу "проженемо з Новоросії фашистсько-бендерівський непотріб".