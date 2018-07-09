Професійне обговорення нової Конституції України вже розпочалось - нардеп

15 червня на презентації "Нового курсу України" в Києві Юлія Тимошенко озвучила думки щодо її бачення нової концепції Основного Закону України, робота над яким велась останні роки.

Професійне обговорення нової Конституції України за ініціативи лідера «Батьківщини» Юлії Тимошенко вже розпочалось.

Про це заявив народний депутат від фракції «Батьківщина» Олексій Рябчин в прямому ефірі «Радіо НВ», відповідаючи на запитання про те, чи ведеться дискусія про зміну Конституції України.

Він нагадав, що 15 червня на презентації «Нового курсу України» в Києві Юлія Тимошенко озвучила думки щодо її бачення нової концепції Основного Закону України, робота над яким велась останні роки.

«Сьогодні, за ініціативи лідера «Батьківщини», відбуваються фахові обговорення положень нової Конституції, тобто нового суспільного договору. До цих обговорень залучено понад 80 науковців, фахівців та представників громадянського суспільства», – розповів політик.

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За його словами, щопонеділка проходять обговорення під модераторством самої Юлії Тимошенко, а згодом планується проводити подібні заходи в усіх регіонах України.

«Це дуже професійна фахова дискусія, результатом якої стане концепція нової Конституції України», – додав він.

Олексій Рябчин наголосив, що це будуть не точкові зміни до Основного Закону, а цілісний проект нового суспільного договору, нової Конституції, який за згодою учасників дискусії повинен бути прийнятий на референдумі.