Румунія і Україна ламають списи через екологію чи купу грошей?

Українські екологи та експерти з проблем безпеки розійшлися в оцінках розвитку судноплавного каналу „Дунай – Чорне море“, добудову якого Україною Румунія оскаржує в європейських інституціях.

Постійне представництво Румунії в ЄС звинуватило Україну в порушенні низки міжнародних норм та діях, що «завдають шкоди довкіллю в транскордонному контексті». Ці закиди цілком підтримав директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко. Він додав, що це черговий проект із «закопування коштів» і сказав, що канал не має жодної технологічної перспективи через постійне замулювання його річища річковою течією. Натомість експерт з проблем безпеки Євген Жеребецький вважає аргументи екологів безпідставними: «Німецька фірма за абсолютно сучасними технологіями бере цей мул, завантажує в спеціальні контейнери і вимощує ним нове річище. А всі ці байки щодо порушення популяції птахів – це байки. Ідеться тільки про гроші». Справжньою причиною ажіотажу навколо каналу експерт назвав конкуренцію України та члена ЄС Румунії за сотні мільйонів доларів щорічних прибутків від контролю над судноплавним коридором iз Дунаю до Чорного моря.

Німецька хвиля