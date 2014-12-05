Опізнано ще одного російського "добровольця", який воював на Донбасі (фото)
У соціальній мережі ВКонтакте виявлено чергового "добровольця" з Росії, який воював на сході України.
Житель Санкт-Петербурга Олег Фінський брав участь у бойових діях на Донбасі цієї осені, після чого повернувся в рідне місто.
Підтверджують це записи і фото, викладені на його сторінці профілю в соцмережі ВКонтакте. Зокрема, Фінський був другом бойовика з Мордовії Григорія Сурайкіна ("Самурай"), який підірвався на розтяжці під Маріуполем.
Судячи з профілю в соцмережі, Фінський причетний до руху ультрас пітерського "Зеніту".
"Добровольців" без військової підготовки відкликали - джерело
В кінці жовтня "добровольці" з РФ, які не мають військової підготовки, були терміново відкликані з території України. Про це УНІАН повідомило анонімне поінформоване джерело.
"Грубо кажучи, відкликали тому що вони як м'ясо, лізуть без підготовки і кладуть їх пачками", - розповіло джерело.