Опізнано ще одного російського "добровольця", який воював на Донбасі (фото)

Житель Санкт-Петербурга Олег Фінський брав участь у бойових діях на Донбасі цієї осені, після чого повернувся в рідне місто.

Підтверджують це записи і фото, викладені на його сторінці профілю в соцмережі ВКонтакте. Зокрема, Фінський був другом бойовика з Мордовії Григорія Сурайкіна ("Самурай"), який підірвався на розтяжці під Маріуполем.

Судячи з профілю в соцмережі, Фінський причетний до руху ультрас пітерського "Зеніту".

"Добровольців" без військової підготовки відкликали - джерело

В кінці жовтня "добровольці" з РФ, які не мають військової підготовки, були терміново відкликані з території України. Про це УНІАН повідомило анонімне поінформоване джерело.

"Грубо кажучи, відкликали тому що вони як м'ясо, лізуть без підготовки і кладуть їх пачками", - розповіло джерело.