Ціна за агресію Росії зростатиме, поки не будуть виконані Мінські домовленості - Порошенко

Президент наголосив, що цього тижня в Брюсселі українське питання стоїть "особливо гостро".

Президент України Петро Порошенко заявляє, що ціна за агресію Росії зростатиме, поки не будуть виконані Мінські домовленості.

Як повідомили у прес-службі глави держави, про це він написав у статті для британського видання Financial Times.

Порошенко наголосив, що «виклики, перед якими постала Україна, є величезними, але це не час для полегшення тиску на Росію».

«Це буде визнанням слабкості. Замість цього нам слід чітко заявити, що цінності і принципи вільного світу не будуть скомпрометовані. Я продовжу захищати цю справу та інтереси України, наполягаючи на необхідності повернути окуповані Росією території», - зазначив президент.

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Він зауважив, що цього тижня в Брюсселі українське питання стоїть особливо гостро, і позиція України активно представлена в європейських інституціях, включно з НАТО. «Ми дамо зрозуміти, що ціна за агресію Росії буде лише зростати до тих пір, поки не будуть виконані Мінські домовленості і поки не завершиться окупація Криму і Донбасу. Прийшов час для конкретних дій», - наголосив Порошенко та додав: «Чи то на вулицях англійських міст, таких як Солсбері, на серверах електронної пошти західних політичних партій або через засоби пропаганди, контрольовані Москвою на Заході, Росія намагається посіяти розбрат, непорозуміння і страх, користуючись перевагами наших відкритих суспільств».

Як відомо, спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки у справах України Курт Волкер наголошує, що встановлення миру на сході України та справжня реалізація Мінських угод залежать від рішення Москви.