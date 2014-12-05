У Порошенка прокоментували виступ Путіна: Хотіли б, щоб він визнав величезну помилку

Президент Росії Володимир Путін у своєму посланні до Федеральних зборів РФ 4 грудня замість визнання своєї помилкової стратегії щодо Україниповторював давні твердження.

Про це заявив заступник глави Адміністрації президента України з питань міжнародних відносин Валерій Чалий на брифінгу в п'ятницю, передає Українська правда.

Коли його попросили прокоментувати виступ Путіна, він сказав:

"Нічого нового. Я, очевидно, хотів би почути справді розуміння величезної стратегічної геополітичної помилки, яка сьогодні робиться Російською Федерацією - на мій погляд, проти інтересів росіян, російських народів, які населяють Росію, - на майбутнє".

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"Росія залишиться на наших північних кордонах - у тому чи іншому вигляді в майбутньому, в довгостроковій перспективі. Тому знаходити рішення нам потрібно", - сказав Чалий.

"Але при цьому сподівання, що можна діяти в 21 столітті методами 20-го, пояснення своєї ролі... або спроба зробити іншу роль, яку можна навіть сприйняти в Росії в майбутньому, через порушення прав сусідів - це абсолютно руйнівна політика, яка не приведе до результату", - сказав він.

"Але, на жаль, вчора ми не почули жодних нових сигналів, це - продовження тієї старої лінії, яка була раніше", - додав Чалий.

Він сподівається, що "чіткі, ефективні, консолідовані дії міжнародного співтовариства змусять все-таки робити певні висновки".