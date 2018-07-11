Під Радою запалили димові шашки (фото, відео)

11:44, 11 липня 2018
Політика
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Під парламентом сьогодні неспокійно / фото Апостроф

Судячи з фото, на місці присутні працівники правоохоронних органів, передає "Апостроф".

фото Апостроф

Як повідомляв УНІАН, власники автомобілів з іноземною реєстрацією, які заблокували низку центральних вулиць у Києві, вимагають від уряду скасувати постанову Кабінету міністрів №475, згідно з якою українські поліцейські отримали доступ до митної бази "Інспектор-2006", й внести до порядку денного Ради законопроекти №8487 і 8488, які знижують акциз на розмитнення машин.

Також зазначалося, що проїзд через центр Києва заблоковано через акції автомобілістів з «євробляхами».

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Теги: #Рада#авто#євробляхи в Україні