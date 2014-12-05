Порошенко і Керрі домовилися провести зустріч Тристоронньої контактної групи по Донбасу

Про це повідомляє прес-служба президента України.

«Було визнано, що проведення Тристоронньої зустрічі контактної групи в найближчий час необхідно, щоб дати новий поштовх виконанню Мінських домовленостей. Петро Порошенко заявив, що засідання Тристоронньої контактної групи має бути проведено негайно для вирішення невідкладних гуманітарних проблем жителів Донбасу, а саме постачання продуктів харчування, медикаментів, забезпечення теплом і енергоносіями. Держсекретар США висловив підтримку позиції України щодо розширення Тристоронньої контактної групи з залученням представників США та ЄС», - йдеться в повідомленні.

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Також Порошенко подякував Джону Керрі за його особисті зусилля з підтримки України, зокрема, продемонстровані під час міністерського засідання ОБСЄ, яке відбулося в швейцарському Базелі.