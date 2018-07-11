Комітет Ради відхилив законопроект щодо заборони публічного прояву будь-якої сексуальної орієнтації

У профільному парламентському комітеті наголосили, що під утиски можуть потрапити всі.

Комітет Верховної Ради з питань свободи слова та інформації проголосував за відхилення проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо заборони публічного прояву будь-яких видів сексуальної орієнтації)» (№8489).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало більшість членів комітету, але троє утрималися.

Автор законопроекту народний депутат Олег Барна від "БПП" на засіданні комітету сказав, що зараз в суспільстві відбувається моральний занепад, зокрема, проводяться різного роду сексуальні марші, рекламується сексуальна орієнтація особи. Він вважає, що сексуальні меншини мають збиратися в закритих клубах, без доступу дітей.

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Голова комітету Вікторія Сюмар зазначила, що даний законопроект так виписаний, що якщо чоловік десь прилюдно скаже, що любить свою дружину, то це буде прояв сексуальної орієнтації. Народний депутат України Юрій Павленко зазначив, що законопроект виписано таким чином, що навіть пропаганда стандартної сім’ї буде каратися штрафами.

«Тому фактично ваш закон забороняє пропаганду шлюбу», - додав він.

За його словами, в Україні кількість розлучень перевищує кількість одружень.

«На сьогодні кожна третя дитина живе без батька, а кожна четверта дитина навіть не знає ім’я та прізвища батька», - повідомив Павленко.

Як повідомляв УНІАН, даним законопроектом пропонується заборонити розповсюдження та/або пропаганду матеріалів, що містять інформацію про сексуальну орієнтацію особи, заборона публічного прояву та пропаганди будь-якого виду сексуальної орієнтації особи загальнодоступним способом, на публічних заходах (публічні марші, відкриті зібрання, фестивалі тощо), в засобах масової інформації (на телебаченні, в друкованих засобах інформації, мережі Інтернет тощо).