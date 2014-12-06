У Вінниці активісти вимагають відставки начальника обласної міліції

У Вінниці активісти, які пікетувати приміщення Вінницької облради, наразі під приміщення обласної міліції вимагають відставки начальника Управління МВС в області Ігоря Моренця.

Як передає кореспондент УНІАН, активісти наразі перемістились до будівлі обласного управління міліції, що на вул. Театральна.

Тепер, крім відставки керівника Вінницької ОДА Анатолія Олійника, вони вимагають щоб у відставку пішов начальник обласної міліції Моренець.

Таку вимогу вони аргументують тим, що міліція впродовж двох годин не пускала їх у приміщення Вінницької облдержадміністрації.

Як повідомляв УНІАН, у Вінниці близько 400 активістів штурмували приміщення облради, де планувалася позачергова сесія, на якій місцеві депутати мали намір проголосувати за відставку чинного голови облради Сергія Свитка.

Активісти зайняли залу та президію облради і прийняли звернення до президента Петра Порошенка з вимогою негайно звільнити голову ОДА Анатолія Олійника.