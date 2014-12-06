У Вінниці штурмували облраду: палили шини, кидали піротехніку

У Вінниці близько 400 активістів штурмували приміщення обласної ради - поламали двері й закидали димовими шашками, зриваючи засідання позачергової сесії.

Як передає кореспондент УНІАН, зранку активісти, які є прихильниками "Батьківщини", "Волі", "Свободи", та кілька десятків колишніх «регіоналів» (представляють групу екс-голови облради Сергія Татусяка - УНІАН) перекрили рух транспорту центром Вінниці й почали палити шини перед приміщенням облради. Вони протестували проти зняття з посади голови обласної ради Сергія Свитка, який начебто був обраний зборами Майдану.

В той же час сесія облради таки розпочалась й зареєструвались 99 із 132 депутатів. Головним питанням, яке планувалось розглянути – голосування про зняття з посади Свитка.

Після реєстрації депутатів керівник обласної організації партії «Батьківщини» й депутат облради Людмила Щербаківська розпочала виступ і намагалась домогтися зняття з розгляду питання про відставку Свитка. В то й же час вона звинувачувала голову Вінницької ОДА Анатолія Олійникав в тому, що він не може забезпечити порядок.

публікаціяОлександра Аронеца. З вулиці активісти робили декілька спроб штурму облради, розтрощили вхідні двері й закидали перший поверх приміщення димовими шашками та петардами. Відчуваючи запах диму, депутати облради залишили сесійну залу та приміщення. Після цього до мітингувальників вийшов Свитко і на кілька хвилин атаки на будівлю припинилися, але потім в будівлю принесли сміттєвий бак і штовханина поновилася.