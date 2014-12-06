Бойовики "ЛНР" обіцяють підписати мирну угоду 9 грудня

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на сепаратистські ресурси..

«Вчора тут були представники України. Погоджено, попередні домовленості досягнуті. Угода буде підписана 9 числа (грудня – ред.)», – заявив Плотніцький.

За його словами, угода складатися з декількох пунктів, які передбачають припинення вогню, виведення техніки і подальші дії з врегулювання конфлікту. Крім того, в документі будуть прописані умови, за яких буде відкритий у відповідь вогонь у разі порушення перемир'я.

Читайте такожПорошенко анонсував новий раунд переговорів у МінськуРаніше в суботу президент України Петро Порошенко висловив сподівання, що 9 грудня в зоні АТО таки настане «день тиші», який може стати початком імплементації мінських домовленостей.

Режим незастосування вогню в зоні АТО існує формально і нині, але бойовики його не дотримуються, здійснюючи щоденно десятки артилерійських обстрілів по позиціях українських військових, які в свою чергу, можуть завдавати удару по противнику лише у відповідь.

Наразі Україна висловила пропозицію провести в Мінську переговори тристоронньої групи з врегулювання ситуації на Донбасі наступного тижня.