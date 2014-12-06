Бойовики за день 58 разів атакували сили АТО та населені пункти - прес-центр

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"Зомбі із триколорами на шевронах 58 разів вдавалися до своєї улюбленої тактики терору: використовували міномети, «Гради» та артилерію для знищення українців", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожЗМІ: Бойовики зранку обстріляли Дебальцеве, один військовий загинувЗгідно з повідомленням, проти сил АТО воюють індивідуми, які "свідомо ігнорують усі норми міжнародного гуманітарного права".

"Лише на Дебальцевському напрямку терористи прагнуть зрівняти із землею вогнем своєї артилерії населені пункти Дебальцево, Нікішино, Рідкодуб, Ольховатка, Вуглегірськ, Малоорловка, Чернухіно, Міус, Шуми та шахту Полтавську", - повідомляє прес-центр.