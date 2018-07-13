Біля Ради авто знову збило "євробляхера" (фото)

Постраждалому чоловіку наразі надають допомогу.

Біля Верховної Ради знову трапився інцидент: авто збило учасника акції протесту автомобілістів з єврономерами.

Чоловік перебігав дорогу в невстановленому місці. Його зачепило авто NISSAN Micra з жінкою за кермом, передає "Українська правда".

За попередніми ознаками, постраждалий отримав відкритий перелом. Чоловіку надають допомогу співробітники Національної гвардії.

Тим часом учасники згортають акцію протесту. "Ми тут вже три дні. Тому просто до дружин хочеться, помитися у теплій ванні", - сказав чоловік, який представився Олегом.

Як повідомили 12 липня деякі ЗМІ, у центрі Києва позашляховик народного депутата Павла Пинзеника наїхав на одного з учасників акції власників машин на єврономерах, які блокували проїзд біля Верховної Ради.

Пинзеник стверджує, що протестувальник під Верховною Радою кинувся на його автомобіль.