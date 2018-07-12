Авто з нардепом Пинзеником збило протестувальника біля Ради

Нардепа Пинзеника вивели з авто і провели в бік вулиці Інститутської "коридором ганьби".

У центрі Києва позашляховик народного депутата Віктора Пинзеника наїхав на одного з учасників акції власників машин на єврономерах, які блокували проїзд біля Верховної Ради.

Про це повідомляє Українська правда, інформацію про інцидент підтвердив сам Пинзеник.

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Зі слів очевидців, за кермом під час наїзду на учасника акції був його водій, а народні депутати Павло Пинзеник, Олена Масоріна і Олег Кришин (всі з "Народного фронту"), перебували на задньому сидінні автівки.

За словами кореспондента УП, Пинзеник після інциденту вийшов із задніх дверей машини.

Пізніше сам Пинзеник розповів, що за кермом був його помічник.

ДТП сталося на вулиці Шовковичній. Після нього машину оточили спецпризначенці, які не дали учасникам акції дістатись до пасажира і водія.

В швидку забрали одного постраждалого учасника акції, якого зачепив позашляховик.

Нардепа Пинзеника вивели з авто і провели в бік вулиці Інститутської "коридором ганьби".

Разом з ним були нардепи Олена Масоріна і Олег Кришин, які також вийшли з машини. Їх завели у найближчий під’їзд на куті Шовковичної і Інститутської.

Відео: Українська правда

Нагадаємо, протестувальники біля парламенту намагалися не випустити депутатів з будівлі Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, протестувальники зібралися біля будівлі на Грушевського, 5, але з центрального входу та інших входів на Грушевського, 5 депутати не виходили, а йшли тільки журналісти та працівники парламенту.