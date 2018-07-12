"Сам кинувся на капот": нардеп Пинзеник заперечує, що його авто збило протестуючого

Політик спростував інформацію про те, що нібито збив людину, і планує написати заяву в поліцію.

Народний депутат Павло Пинзеник стверджує, що протестувальник під Верховною Радою кинувся на його автомобіль.

Про це політик заявив в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Я не збивав людину», - сказав він.

Пинзеник розповів, що разом з колегами їхав по вулиці Інститутській в автомобілі, який йому належить, і перед поворотом на вул. Шовковичну, за його словами, на автомобіль накинулись учасники акції.

«Вони кинулись на автомобіль з наміром його зупинити. Почали бити руками та ногами, важкими предметами та розбили скло заднього виду. Вони намагались зупинити та проникнути в автомобіль через задні двері або через заднє скло. Після того для того, щоб зупинити автомобіль, на його капот кинувся один із мітингарів. Автомобіль, звичайно, зупинився і після того був заблокований. Деякий час ми провели там і були заблоковані мітингарями під охороною працівників поліції, після чого були безпечно виведені з місця події», - розповів народний депутат.

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На уточнююче запитання ведучого, для чого учасники акції кинулись на автомобіль, політик відповів: «Крики були такі: повертайтесь в Раду і приймайте закон. Потім вимоги дещо змінились і звелись до того, щоб нас повісити на найближчому дереві. В принципі, інших вимог я не чув».

Пинзеник також вважає малоймовірною інформацію про те, що у чоловіка, який нібито кинувся на капот його машини, зламана нога.

«Малоймовірно, оскільки я сам бачив, що після того, як йому набридло лежати на капоті, він власними руками та ногами з нього зліз і пішов. Я думаю, що цю людину обов’язково знайдуть, якщо вже не знайшли, і встановлять стан його здоров’я – як психічного, так і фізичного», - сказав політик.

Він також зазначив, що буде намагатись дізнатись якнайшвидше, де наразі перебуває чоловік. Пинзеник також повідомив, що за кермом автівки був його помічник.

На прохання прокоментувати інформацію про те, що нібито його автівка збила людину на пішохідному переході, Пинзеник відповів: «Про це я взагалі нічого не знаю. Скажімо так. В мій автомобіль кидались руками, ногами, головами і тілами доволі велика кількість людей. Я думаю, що відео з камер спостереження знайдеться і ми це все побачимо, але, будучи всередині автомобіля і намагаючись не допустити їхнього проникнення всередину нього, ніякого іншого інциденту я не бачив».

Він також повідомив, що поліція вжила першочергових заходів для того, щоб забезпечити безпеку пасажирів і водія.

«Зараз, першим ділом, ми напишемо заяву про злочин до органів поліції, а питання кваліфікації буде залежати від того, як поліція встановить всі обставини справи», – додав він.

Як повідомили раніше деякі ЗМІ, у центрі Києва позашляховик народного депутата Павла Пинзеника наїхав на одного з учасників акції власників машин на єврономерах, які блокували проїзд біля Верховної Ради.