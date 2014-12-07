Яценюк привітав українців з Днем місцевого самоврядування

Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк запевняє, що завдяки децентралізації влади територіальні громади отримають нові важелі впливу та фінансові ресурси.

Про це йдеться у вітанні Яценюка з нагоди Дня місцевого самоврядування, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабінету міністрів.

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За словами Яценюка, «це свято ініціативних та рішучих людей, які сміливо і впевнено беруть на себе відповідальність за управління суспільними справами в інтересах громадян України. Перед Україною сьогодні стоїть надважливе завдання щодо докорінної реформи системи місцевого самоврядування. Завдяки децентралізації влади ми наділимо територіальні громади новими важелями впливу і фінансовими ресурсами, забезпечимо участь громадян в управлінні своїми містами і селами. Оцінку цим змінам має дати сам народ, який вимагає від тих, кого він делегує до органів місцевого самоврядування, відповідальності, компетентності, уваги та чуйності до проблем кожного члена громади».