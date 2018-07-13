У Кремлі відмовилися коментувати можливість помилування Сенцова без його особистого прохання

У 2016 та 2017 роках РФ звільнила незаконно засуджених українців без їх особистих прохань про помилування: льотчицю Надію Савченко, заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова.

У Кремлі відмовилися коментувати можливість помилування українського режисера Олега Сенцова без його особистого прохання, як свого часу були звільнені з російських в'язниць льотчиця Надія Савченко, заступники голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз та Ільмі Умеров.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, під час спілкування з журналістами прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков сказав, що не може відповісти на таке запитання.

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«Це питання лежить у юридичній площині. Не можу вам на нього відповісти - не входить в мою компетенцію », - сказав Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова у Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалі офісів партій на півострові. Російський суд у серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення.

Сенцов знаходиться в колонії в місті Лабитнангі на Ямалі.

14 травня Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів.

Сьогодні, 13 липня, стало відомо, що мати режисера Людмила Сенцова написала листа російському президенту Володимиру Путіну з проханням про помилування сина. Пєсков заявив, що прохання буде розглянуто, коли надійде у Кремль, але говорити про терміни передчасно.

25 травня 2016 року засуджену до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів Савченко обміняли на російських спецназівців Олександра Александрова і Євгена Єрофєєва, затриманих у складі диверсійної групи під час бою на Донбасі.

Того самого дня президент РФ Володимир Путін підписав указ про помилування Савченко.

25 жовтня 2017 року Росія видала турецькій стороні заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Чийгоза і Умерова, раніше засуджених в окупованому Криму. 27 жовтня вони повернулися в Україну.