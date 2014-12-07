З окупованих територій за добу виїхали понад 4 тисячі осіб - РНБО
17:02, 07 грудня 2014Політика
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За минулу добу з окупованих бойовиками територій Донецької та Луганської областей до інших регіонів України виїхали 4 тис. 174 особи.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.
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За його словами, на сьогодні загальна кількість внутрішніх переселенців з окупованих територій становить понад 526 тис. осіб, з яких близько 20 тис. виїхали з окупованого Росією Криму.
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