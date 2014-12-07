З окупованих територій за добу виїхали понад 4 тисячі осіб - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

Читайте такожПонад 450 тисяч переселенців з Донбасу та Криму взято на облік органами соцзахисту

За його словами, на сьогодні загальна кількість внутрішніх переселенців з окупованих територій становить понад 526 тис. осіб, з яких близько 20 тис. виїхали з окупованого Росією Криму.