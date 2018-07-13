Розгляд продовження арешту Савченко: анонім повідомив про замінування суду

Інформація про замінування не підтвердилася.

Приблизно о 16:45 до органів поліції надійшло повідомлення про замінування приміщення Шевченківського райсуду міста Києва, який вже третій день розглядає клопотання прокуратури щодо продовження арешту нардепу Надії Савченко, яку звинувачують у підготовці терактів та держперевороту.

Як повідомили на сторінці суду у соціальній мережі Facebook, з приміщення провели евакуацію співробітників і відвідувачів.

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Згідно з повідомленням поліції, інформація про замінування не підтвердилася.

«За результатами проведеної перевірки вибухонебезпечних предметів або речовин в приміщенні та на території суду виявлено не було», - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, Шевченківський райсуд Києва вже третій день проводить засідання з розгляду клопотання прокурорів про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою народному депутату Надії Савченко. Термін її тримання під вартою за попередньою ухвалою цього ж суду спливає сьогодні о 23:59. Якщо суд не ухвалить рішення щодо будь-якого запобіжного заходу, законних підстав утримувати її в СІЗО більше не буде.

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Довідка УНІАН. Савченко і керівник Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан, затриманий на лінії розмежування з арсеналом зброї, підозрюються у підготовці терактів та держперевороту. За даними слідства, Савченко і Рубан планували обстріляти будинки в урядовому кварталі Києва та вбити керівництво держави, а вночі захопити будівлю Верховної Ради.

Савченко інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених сімома статтями Кримінального кодексу України. 22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт. 23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 діб - до 20 травня. 15 травня арешт було продовжено до 13 липня.